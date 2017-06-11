В Советске из горящего здания эвакуировали пропановые баллоны

В субботу, 10 июня, в Советске на ул. Лермонтова вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:58. В садовом обществе "Солнышко" горело одноэтажное кирпичное здание на площади 5х7 м. Из него спасатели эвакуировали два пропановых баллона. Само строение выгорело полностью.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.