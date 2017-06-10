В квартире на ул. Портовой нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
В субботу, 10 июня, в квартире по ул. Портовой обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Сообщение поступило около 10:00 утра. Тело находилось в квартире на диване. Погибшего обнаружила его супруга.
На теле мужчины обнаружили признаки насильственной смерти. По факту случившегося проводится проверка.
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