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Главная Новости Происшествия

В квартире на ул. Портовой нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

17:47
  1563 1
Архив Клопс.Ru
В субботу, 10 июня, в квартире по ул. Портовой обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
 
Сообщение поступило около 10:00 утра. Тело находилось в квартире на диване. Погибшего обнаружила его супруга. 
 
На теле мужчины обнаружили признаки насильственной смерти. По факту случившегося проводится проверка.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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reryeyw2354
reryeyw2354 #
19:23
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu
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