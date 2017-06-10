В Гжехотках задержали BMW X6 с перебитым VIN

В Гжехотках польские таможенники задержали 47-летнего поляка на BMW X6 с перебитым VIN. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминско-Мазурского воеводства.

Автомобиль остановили для проверки в четверг, 8 июня. В ходе досмотра офицер обратил внимание на несоответствие в данных VIN. Кроме того, номер, указанный на двигателе, отсутствовал в базах данных производителя автомобиля.

BMW оценили в 20 тыс. злотых. Водителя, жителя польского города Щитно, задержали до выяснения происхождения автомобиля.