Невнимательные велосипедисты и беспечный пёс: "Безопасный город" опубликовал подборку ДТП, которых можно было избежать

"Безопасный город" опубликовал очередную подборку ДТП, которых можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В видеодайджест попали майские аварии. В этот раз его героями стали водители, велосипедисты и выбежавший на дорогу пёс. Одно из ДТП, попавших в поле камер, случилось на пешеходном переходе: выехавший на "зебру" автомобиль сбил человека.
"Анализ видеозаписей показывает, что причинами происшествий, как правило, становятся невнимательность и спешка участников дорожного движения. Во избежание неприятностей на дорогах сотрудники полиции призывают автомобилистов предупреждать других участников движения о своих манёврах с помощью сигналов поворота, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, избегать резких перестроений и других опасных манёвров и снижать скорость перед пешеходными переходами. Велосипедистам следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о том, что пересекать проезжую часть необходимо только в качестве пешеходов, ведя велосипед рядом", – говорится в сообщении ведомства.
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