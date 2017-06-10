Невнимательные велосипедисты и беспечный пёс: "Безопасный город" опубликовал подборку ДТП, которых можно было избежать

"Безопасный город" опубликовал очередную подборку ДТП, которых можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В видеодайджест попали майские аварии. В этот раз его героями стали водители, велосипедисты и выбежавший на дорогу пёс. Одно из ДТП, попавших в поле камер, случилось на пешеходном переходе: выехавший на "зебру" автомобиль сбил человека.

"Анализ видеозаписей показывает, что причинами происшествий, как правило, становятся невнимательность и спешка участников дорожного движения. Во избежание неприятностей на дорогах сотрудники полиции призывают автомобилистов предупреждать других участников движения о своих манёврах с помощью сигналов поворота, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, избегать резких перестроений и других опасных манёвров и снижать скорость перед пешеходными переходами. Велосипедистам следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о том, что пересекать проезжую часть необходимо только в качестве пешеходов, ведя велосипед рядом", – говорится в сообщении ведомства.