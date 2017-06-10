"Ударил и начал душить": калининградцу, который угрожал бывшей супруге расправой, грозит тюрьма

Калининградские полицейские задержали 40-летнего жителя города, который угрожал убить бывшую жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Как установили правоохранители, между бывшими супругами произошёл конфликт. Мужчина несколько раз ударил 39-летнюю бывшую жену, а затем начал душить, высказывая угрозы расправой. Потерпевшая подала в полицию заявление, которое вместе с актом судебно-медицинского освидетельствования стало основанием для проверки.

Злоумышленника задержали. Дознаватели отдела полиции № 2 квалифицировали его действия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.