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В зоопарке под Омском местные жители убили птиц из Красной книги, чтобы сделать шашлык

10:41
  581 1
Архив Клопс.Ru
В сельском зоопарке под Омском местные жители убили трёх птиц, занесённых в Красную книгу. Как сообщает ТАСС с ссылкой на областное УМВД, злоумышленники сделали это ради шашлыка.
 
"Установлено, что двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", – сообщили в ведомстве.
 
Приготовить шашлык мужчины не смогли, так как решили не ощипывать убитых птиц. Вместо этого они взломали шашлычный киоск на территории зоопарка и похитили мясо. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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КарлКарлович68564
Карлович Карл #
11:25
Не шашлык а чахохбили
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