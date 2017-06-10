В зоопарке под Омском местные жители убили птиц из Красной книги, чтобы сделать шашлык

В сельском зоопарке под Омском местные жители убили трёх птиц, занесённых в Красную книгу. Как сообщает ТАСС с ссылкой на областное УМВД, злоумышленники сделали это ради шашлыка.

"Установлено, что двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", – сообщили в ведомстве.

Приготовить шашлык мужчины не смогли, так как решили не ощипывать убитых птиц. Вместо этого они взломали шашлычный киоск на территории зоопарка и похитили мясо. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".