На заброшенном складе по ул. Туруханской сторож обнаружил мёртвого мужчину
В четверг, 8 июня, в Калининграде на территории заброшенного склада на улице Туруханская, 1Б сторож обнаружил мёртвого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл около 21:00. По словам источника, в кармане у погибшего мужчины был обнаружен мобильный телефон и порядка шести тысячи рублей.
Информацию подтвердил в СУ СК по Калининградской области. Погибшим оказался житель Черняховского района 1971 года рождения. Вскрытие показало, что мужчина погиб в результате падения с высоты.
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