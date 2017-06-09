На заброшенном складе по ул. Туруханской сторож обнаружил мёртвого мужчину

В четверг, 8 июня, в Калининграде на территории заброшенного склада на улице Туруханская, 1Б сторож обнаружил мёртвого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл около 21:00. По словам источника, в кармане у погибшего мужчины был обнаружен мобильный телефон и порядка шести тысячи рублей.

Информацию подтвердил в СУ СК по Калининградской области. Погибшим оказался житель Черняховского района 1971 года рождения. Вскрытие показало, что мужчина погиб в результате падения с высоты.