23-летний калининградец попался на хранении и сбыте марихуаны (фото, видео)

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России задержали 23-летнего калининградца за попытку сбыта марихуаны. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские остановили молодого человека, когда тот выходил из своего дома по месту жительства. В пресс-службе отметили, что наркоторговец направлялся на встречу с покупателем.

"Ранее сотрудники ОНК в Гвардейском районе задержали одного из клиентов подозреваемого. Было установлено, что наркотики он приобретал у 23-летнего жителя Калининграда, – сообщил начальник УНК УМВД России по Калининградской области Роман Шаламов. – Были проведены неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в ходе которых полицейские обнаружили в квартире и салоне автомобиля калининградца наркотические средства".

Подозреваемый хранил фольгированные свёртки с марихуаной в своём жилище, а также в автомобиле. В квартире злоумышленника оперативникам также удалось обнаружить и изъять весы оборудование, которое могло использоваться для расфасовки наркотических средств.

По факту покушения на сбыт наркотиков в значительном размере возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, добавили в пресс-службе.