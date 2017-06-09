В Советске после пожара в однокомнатной квартире госпитализировали мужчину
В пятницу, 9 июня, в результате пожара в Советске пострадал местный житель. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
О возгорании на ул. Пушкина в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 11:55. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире в одной из местных четырёхэтажек. Пострадал хозяин квартиры. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.
"Горела ветошь на площади одного квадратного метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчёта пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе пяти человек и двух единиц техники", — говорится в сообщении.
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