В Советске после пожара в однокомнатной квартире госпитализировали мужчину

В пятницу, 9 июня, в результате пожара в Советске пострадал местный житель. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.



О возгорании на ул. Пушкина в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 11:55. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире в одной из местных четырёхэтажек. Пострадал хозяин квартиры. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.



"Горела ветошь на площади одного квадратного метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчёта пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе пяти человек и двух единиц техники", — говорится в сообщении.