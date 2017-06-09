Полиция разыскивает 26-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном избиении калининградца (фото)
В Калининградской области сотрудники полиции разыскивают 26-летнего Леонида Шелепеня, которого подозревают в смертельном избиении жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина совершил преступление и скрылся от следствия. По оперативным данным, он может находиться в районе пос. Космодемьянского и СНТ "Пчёлка" либо на нескольких улицах Калининграда. Речь идёт о Красносельской, Менделеева, проспекте Победы и окрестностях Центрального рынка.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, позвонить по телефонам: 552-202, 552-203, 02 или 102.
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