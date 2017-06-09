Жителя области осудили на девять лет за избиение знакомого до смерти

Жителя Краснознаменского района признали виновным в избиении знакомого до смерти. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Конфликт произошёл в августе прошлого года. Знакомые отдыхали в компании на озере в пос. Добровольске. В разгар вечера между двумя мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Потом потасовка прекратилась и застолье продолжилось. Однако по дороге домой 40-летний злоумышленник вновь набросился на приятеля и избил его. Пострадавшего довели домой знакомые. Вскоре он умер от полученных травм.

Суд признал жителя Краснознаменского района виновным по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.