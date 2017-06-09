Двух калининградок приговорили к двум годам колонии за оправдание терроризма

Московский окружной военный суд приговорил двух жительниц Калининградской области к двум годам колонии-поселения за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.



Обе преступницы попали в поле зрения правоохранителей в 2015 году. Одна из них опубликовала у себя на странице "ВКонтакте" видеозаписи, оправдывающие деятельность террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России по решению суда — Прим. ред.). Вторая разместила на Facebook ролики, в которых содержались призывы к террористической деятельности. При этом девушка поддерживала экстремистские идеи и хотела публично их оправдать. Также выяснилось, что одна из женщин ранее была осуждена за распространение наркотиков.



"Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации")", — говорится в сообщении.