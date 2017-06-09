112: гостей казино "Собрание" в пос. Куликово эвакуировали из-за возгорания
В четверг, 8 июня, из зала казино "Собрание" эвакуировали посетителей из-за возгорания. Об этом сообщается в сообществе "Система 112 Калининград"
на сайте "ВКонтакте".
Казино располагается в игорной зоне "Янтарная". Около 20:00 в помещении загорелась проводка. Гостей и персонал оперативно эвакуировали. На место прибыли пожарные и сотрудники полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
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