На ул. Дзержинского Citroen врезался в польский автобус, пострадала женщина (фото)

В Калининграде в ночь на пятницу, 9 июня, на ул. Дзержинского Citroen врезался в автобус. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



ДТП случилось около часа ночи. Водитель Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом с польскими номерами. В результате аварии пострадала жена водителя. 49-летнюю женщину доставили в больницу.



По данным очевидцев, в туристическом автобусе не было пассажиров. Также свидетели утверждают, что водитель общественного транспорта уснул за рулём. Официального подтверждения этой информации нет.

