На ул. Дзержинского Citroen врезался в польский автобус, пострадала женщина (фото)
Фото: Дмитрий Скворцов
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В Калининграде в ночь на пятницу, 9 июня, на ул. Дзержинского Citroen врезался в автобус. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
ДТП случилось около часа ночи. Водитель Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом с польскими номерами. В результате аварии пострадала жена водителя. 49-летнюю женщину доставили в больницу.
По данным очевидцев, в туристическом автобусе не было пассажиров. Также свидетели утверждают, что водитель общественного транспорта уснул за рулём. Официального подтверждения этой информации нет.
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