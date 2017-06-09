23-летняя калининградка получила травмы в автобусе из-за резкого манёвра
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В четверг, 8 июня, на ул. Театральной в Калининграде пострадала молодая пассажирка автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 11:05. Водитель резко сманеврировал. В результате в салоне упала 23-летняя девушка. В результате ДТП она получила телесные повреждения.
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