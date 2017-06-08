"Фонтанка": в Петербурге мотоциклист потерял на шоссе 12 млн рублей

В Петербурге мотоциклист потерял 12 млн рублей, которые на ходу вылетели из раскрывшегося рюкзака. Об этом сообщает "Фонтанка"

По информации издания, инцидент произошёл вечером 6 июня. 40-летний предприниматель ехал по Западному скоростному диаметру, когда его рюкзак раскрылся. Из него выпали товарные накладные и пятитысячные купюры, общая сумма которых составила 12 млн рублей. В полицию мужчина обратился спустя двое суток.

Проезжавшие мимо автомобилисты собирали выпавшие деньги и ехали дальше. О находке сообщил работник автомагистрали – он собрал 1,5 млн рублей и передал их начальникам, которые отнесли деньги в полицию. По данным "Фонтанки", мотоциклисту удалось получить обратно около двух млн рублей.