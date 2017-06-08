В Советске закрыли подпольное казино (фото, видео)

В Советске полицейские обнаружили и закрыли подпольный игровой зал. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нелегальное казино располагалось в подвале жилого дома. В полицию о нём сообщили местные жители. Чтобы попасть внутрь, пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые демонтировали дверь. Из игрового зала изъяли 11 консолей, 12 тыс. рублей и "чёрную бухгалтерию".

Оборудование направили на криминалистическое исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.