На ул. Автомобильной микроавтобус вылетел на тротуар и сбил пенсионерку

Сегодня, 8 июня, на ул. Автомобильной в Калининграде в результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



Авария произошла в 13:15. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — Volkswagen и Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус вылетел на тротуар, где он сбил 66-летнюю женщину. Она с ушибами была доставлена в больницу.