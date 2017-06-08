На ул. Автомобильной микроавтобус вылетел на тротуар и сбил пенсионерку
Сегодня, 8 июня, на ул. Автомобильной в Калининграде в результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в 13:15. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля — Volkswagen и Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус вылетел на тротуар, где он сбил 66-летнюю женщину. Она с ушибами была доставлена в больницу.
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