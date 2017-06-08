Под Гурьевском спасатели вытащили водителя из разбившегося об дерево микроавтобуса (фото)

Днём в четверг, 8 июня, в Гурьевском районе недалеко от посёлка Константиновка микроавтобус Peugeot врезался в придорожное дерево. Пострадал водитель. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



За рулём автомобиля, следовавшего со стороны посёлка Ярославского, находился 26-летний калининградец. Молодой человек не справился с управлением, микроавтобус занесло в сторону и ударило в дерево. Водителя зажало в машине.



На место ДТП выехали сотрудники МЧС, которых вызвали свидетели инцидента. При помощи гидравлического инструмента спасатели освободили пострадавшего, который всё это время был в сознании. Молодого человека, находившегося в шоковом состоянии, передали медикам скорой. Предварительно у него диагностировали перелом ноги, многочисленные ушибы, порезы и другие травмы.