Сотрудник МЧС, убивший из ревности полицейского в Немане, получил десять лет
В Калининградской области суд приговорил к десяти годам строгого режима 44-летнего сотрудника МЧС, убившего из-за ревности полицейского. Об этом сообщает прокуратура региона.
Бывшего командира отделения пожарно-спасательной части Андрея Антонова признали виновным. Ему предстоит выплатить 1,5 миллиона рублей отцу погибшего.
В 2016 году бывшая жена Антонова начала встречаться с его знакомым, который работал начальником ОД МО МВД России "Неманский". Мужчина пытался убедить сотрудника полиции вернуть ему жену. В августе 2016 года преступник пришёл к нему в гости. Встреча переросла в застолье, которое закончилось дракой.
"В ходе конфликта осуждённый нанёс потерпевшему кулаком, локтем и ногой не менее восьми ударов в голову, причинив телесные повреждения, от которых смерть потерпевшего наступила на месте преступления", — говорится в сообщении ведомства.
В августе 2016 года мужчину арестовали
. Тогда сообщалось, что после убийства в квартире произошёл пожар.
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