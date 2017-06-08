Сотрудник МЧС, убивший из ревности полицейского в Немане, получил десять лет

В Калининградской области суд приговорил к десяти годам строгого режима 44-летнего сотрудника МЧС, убившего из-за ревности полицейского. Об этом сообщает прокуратура региона.



Бывшего командира отделения пожарно-спасательной части Андрея Антонова признали виновным. Ему предстоит выплатить 1,5 миллиона рублей отцу погибшего.



В 2016 году бывшая жена Антонова начала встречаться с его знакомым, который работал начальником ОД МО МВД России "Неманский". Мужчина пытался убедить сотрудника полиции вернуть ему жену. В августе 2016 года преступник пришёл к нему в гости. Встреча переросла в застолье, которое закончилось дракой.



"В ходе конфликта осуждённый нанёс потерпевшему кулаком, локтем и ногой не менее восьми ударов в голову, причинив телесные повреждения, от которых смерть потерпевшего наступила на месте преступления", — говорится в сообщении ведомства.