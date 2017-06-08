Польские пограничники задержали на границе двух пьяных водителей из России
Фото: Департамент погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства
Польские пограничники задержали в Гжехотках двух пьяных автомобилистов из России. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства.
Во вторник, 6 июня, сотрудник ведомств остановил 53-летнего водителя BMW. Во время разговора он почувствовал запах алкоголя. Алкотестер показал, что в крови мужчины 0,6 промилле.
На следующий день, 7 июня, на аналогичном правонарушении попался 50-летний водитель грузовика DAF. В крови дальнобойщика нашли 0,56 промилле алкоголя. С обоими россиянами теперь разбирается полиция.
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