Польские пограничники задержали на границе двух пьяных водителей из России

Польские пограничники задержали в Гжехотках двух пьяных автомобилистов из России. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства.



Во вторник, 6 июня, сотрудник ведомств остановил 53-летнего водителя BMW. Во время разговора он почувствовал запах алкоголя. Алкотестер показал, что в крови мужчины 0,6 промилле.



На следующий день, 7 июня, на аналогичном правонарушении попался 50-летний водитель грузовика DAF. В крови дальнобойщика нашли 0,56 промилле алкоголя. С обоими россиянами теперь разбирается полиция.