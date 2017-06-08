На ул. Полтавской Hyundai сбил 67-летнюю велосипедистку

В среду, 7 июня, на ул. Полтавской Hyundai сбил 67-летнюю пенсионерку на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 17:40. Водитель автомобиля в момент ДТП поворачивал направо и не смог вовремя сориентироваться. В результате пожилая женщина получила травмы. Её госпитализировали с подозрением на перелом поясницы.