За два дня на Янтарном комбинате поймали на хищениях пятерых сотрудников

За два дня, 6 и 7 июня, на Калининградском янтарном комбинате поймали на хищениях пятерых сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Троих работников задержали при выезде с карьера, когда сотрудники службы безопасности осмотрели их автомобили. Ещё две женщины пытались вынести камень с участка сортировки. По фактам произошедшего ведётся следствие.



По данным компании, это первые кражи на комбинате с конца 2015 года. Всего с 2013-го там поймали больше двух тысяч человек, которые незаконно проникли на территорию режимных зон.



“За период с 2013 года по настоящее время был предпринят ряд мероприятий, направленных на снижение фактов нелегальной добычи и хищения янтаря–сырца с территории комбината. Была разработана программа по укреплению службы безопасности и режима Комбината, реализация которой во взаимодействии с правоохранительными органами позволила снизить возможность системных хищений янтаря-сырца”, — говорится в сообщении.