В Калининграде военнослужащий-контрактник получил год условно за "самоволку"

В Калининграде военнослужащему по контракту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно за самовольное оставление части. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту.

Следствие установило, что с 7 ноября по 25 декабря 2016 года военный, желая отдохнуть от службы, не являлся к установленному регламентом времени в войсковую часть. Сообщается, что мужчина проживал у своих родителей в Калининграде и проводил время по своему усмотрению.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту)", – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия и в суде военный полностью признал свою вину в совершении преступления. Суд учёл данный факт, а также то, что мужчина привлекается к уголовной ответственности впервые. Он получил год условно с испытательным сроком в один год.