Ночью у посольства США в Киеве прогремел взрыв
Сообщество "U.S. Embassy Kyiv Ukraine" / Facebook
В ночь на четверг, 8 июня, на территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на пресс-службу управления киевской полиции.
По данным ведомства, взрыв произошёл около 00:05 по московскому времени. На место происшествия выехала полиция.
"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате ЧП никто не пострадал. В ведомстве возбуждено уголовное дело по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. В полиции добавили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.
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