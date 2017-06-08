Ночью у посольства США в Киеве прогремел взрыв

В ночь на четверг, 8 июня, на территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу управления киевской полиции.

По данным ведомства, взрыв произошёл около 00:05 по московскому времени. На место происшествия выехала полиция.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ЧП никто не пострадал. В ведомстве возбуждено уголовное дело по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. В полиции добавили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.