В баре под Черняховском вспыхнул пожар

В среду, 7 июня, в Черняховском городском округе в баре на улице Парковая вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:15. В кирпичном одноэтажном здании бара загорелся компьютер и стол.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-11 в составе пяти человек", — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыло также две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, отметили в МЧС.