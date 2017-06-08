В баре под Черняховском вспыхнул пожар
В среду, 7 июня, в Черняховском городском округе в баре на улице Парковая вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:15. В кирпичном одноэтажном здании бара загорелся компьютер и стол.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-11 в составе пяти человек", — говорится в сообщении.
На место ЧП прибыло также две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, отметили в МЧС.
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