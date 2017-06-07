Минобразования: подросток из Зеленоградского района не сдавал экзамены в день гибели

15-летний мальчик, который покончил с собой в Зеленоградском районе, не сдавал экзамены в день гибели. Об этом Клопс.Ru заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.
По словам чиновницы, никакой связи между его учёбой и смертью нет. Такая версия даже не рассматривается.
"Ребёнок закончил восьмой класс, переводные экзамены осуществлялись до 31 мая 2017 года, в этот день в параллели восьмых классов завершился учебный год. У этого класса последний переводной экзамен был 29 мая. Экзамена было два: геометрия устно и русский письменно. Мальчик оба экзамена сдал на пятёрки. Он был очень успешный мальчик, командир кадетского класса, абсолютно положительный ребёнок. Он рос в благополучной многодетной семье. Сейчас гибель школьника расследует региональный Следственный комитет".
Во вторник, 6 июня, в одном из посёлков Зеленоградского района свёл счёты с жизнью
15-летний подросток. Клопс.Ru со ссылкой на источник сообщил о том, что трагедия произошла в день сдачи экзамена.
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