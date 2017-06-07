Полиция нашла в гараже калининградца три килограмма пороха
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде полицейские изъяли у 42-летнего мужчины три килограмма охотничьего пороха. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Житель города прятал вещество в гараже. Показать документы на его хранение он не смог. Против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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