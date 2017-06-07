Калининградец, задолжавший таможенникам миллион, лишился машины при выезде из страны

Калининградские приставы изъяли у должника автомобиль Chrysler Voyager на погранпереходе Гусев (Озёрск) — Голдап. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Калининградской области.



53-летний калининградец прибыл на пункт пропуска, чтобы пересечь российско-польскую границу. Таможенники обнаружили, что за ним числится задолженность по исполнительному производству о взыскании таможенных платежей более миллиона рублей, и сообщили об этом приставам. Из Гусевского района на место выехал сотрудник службы и арестовал автомобиль должника. В итоге неплательщику пришлось идти домой пешком.



Если в течение десяти дней мужчина не погасит долг, его машину выставят на торги и продадут. Деньги пойдут на погашение задолженности.