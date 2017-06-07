В Калининграде дознаватель МЧС вынес из задымлённой квартиры йоркширского терьера (видео)

В Калининграде сотрудник МЧС вынес из задымлённой квартиры йоркширского терьера, пока его хозяйке оказывали медицинскую помощь. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.



О возгорании на ул. Тихорецкой сообщили в 12:03. На место направили два пожарных расчёта. Прибывшие на место сотрудники МЧС попытались войти в квартиру на третьем этаже, однако дверь была заперта. В итоге пожарные проникли в жилище через окно на третьем этаже с помощью лестницы.



"Оказалось, что никакого возгорания не было. На плите пригорела пища в кастрюле, и поэтому было очень сильное задымление", — пояснили в пресс-службе.



Дома находилась 68-летняя хозяйка жилища. Пенсионерке стало плохо от дыма, поэтому её передали сотрудникам скорой помощи.



В это время в квартиру поднялся дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района Калининграда Георгий Шувырин. Он заметил йоркширского терьера, который остался без присмотра. Мужчина завернул пса в одеяло и вынес его на воздух. На улице собаке стало лучше. Одна из соседок пожилой женщины сняла происходящее на видео и прислала в Клопс.Ru. В это время в квартиру поднялся дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района Калининграда Георгий Шувырин. Он заметил йоркширского терьера, который остался без присмотра. Мужчина завернул пса в одеяло и вынес его на воздух. На улице собаке стало лучше. Одна из соседок пожилой женщины сняла происходящее на видео и прислала в Клопс.Ru.