Под Нестеровом мотоциклист врезался в УАЗ на встречке

Во вторник, 6 июня, в Нестеровском районе мотоциклист врезался в УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



ДТП случилось в 13:09 в посёлке Пригородном. 29-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом. В результате аварии мужчину госпитализировали.