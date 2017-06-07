Под Нестеровом мотоциклист врезался в УАЗ на встречке
Во вторник, 6 июня, в Нестеровском районе мотоциклист врезался в УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в 13:09 в посёлке Пригородном. 29-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом. В результате аварии мужчину госпитализировали.
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