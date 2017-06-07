"Исламское государство" атаковало иранский парламент и мавзолей Хомейни
В среду, 7 июня, террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории России судом — Прим. ред.) совершила два теракта на территории Ирана. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс
" со ссылкой на иранское информагентство FARS.
Речь идёт об атаках на парламентский комплекс в Тегеране и мавзолей имама Хомейни. С утра на территорию парламента ворвались неизвестные с автоматами Калашникова и открыли огонь. "РИА Новости" со ссылкой на агентство Tasnim сообщает
о семи погибших и четверых заложниках.
Позднее группа боевиков напала на мавзолей. По данным агентства ISNA, среди террористов была женщина. На западном дворе она подорвала пояс смертницы. Ещё одного атаковавшего ликвидировала охрана. Пока известно об одном погибшем и пяти раненых.
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