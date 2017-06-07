Под Храброво 32-летняя автомобилистка вылетела в кювет, чтобы не задавить собаку
Во вторник, 6 июня, 32-летняя автомобилистка попала в ДТП под Храброво, избегая наезда на собаку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 20:30 на 7-м километре дороги Берёзовка — Жемчужное. Женщина сидела за рулём Volkswagen Golf. Чтобы не задавить животное, она съехала в кювет. Пострадавшую доставили в БСМП. Предварительно у неё диагностировали сотрясение мозга и перелом предплечья.
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