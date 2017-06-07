Кокаин, амфетамин, экстази: полиция поймала наркокурьера, ввозившего в область наркотики из ЕС (фото, видео)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
4
фото
В Калининградской области сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего местного жителя, который пытался ввезти в регион наркотики на 2,5 миллиона рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Автомобиль злоумышленника остановили около погранперехода Гусев — Голдап. По данным полиции, подозреваемый ввозил запрещённые вещества в регион, а потом распространял их на его территории.
"По оперативной информации, запрещённый товар он покупал в странах Евросоюза посредством мобильных приложений и электронных систем оплаты. В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские обнаружили высококонцентрированный амфетамин, таблетки экстази, кокаин, марихуану, а также её синтетический аналог. Общая масса изъятого превысила полкилограмма", — пояснила Поставничая.
В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере"). Его посадили под арест. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности за контрабанду.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.