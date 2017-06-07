Кокаин, амфетамин, экстази: полиция поймала наркокурьера, ввозившего в область наркотики из ЕС (фото, видео)

В Калининградской области сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего местного жителя, который пытался ввезти в регион наркотики на 2,5 миллиона рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.



Автомобиль злоумышленника остановили около погранперехода Гусев — Голдап. По данным полиции, подозреваемый ввозил запрещённые вещества в регион, а потом распространял их на его территории.



"По оперативной информации, запрещённый товар он покупал в странах Евросоюза посредством мобильных приложений и электронных систем оплаты. В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские обнаружили высококонцентрированный амфетамин, таблетки экстази, кокаин, марихуану, а также её синтетический аналог. Общая масса изъятого превысила полкилограмма", — пояснила Поставничая.



В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере"). Его посадили под арест. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности за контрабанду.