Жителя Полесского района посадили на 12,5 года за поджог, кражу, драку с полицейским и убийство

Полесский районный суд приговорил к 12,5 года колонии особого режима мужчину, который забил до смерти знакомого, обокрал его квартиру, поджёг магазин в посёлке Ильичёво и подрался с полицейским, который его задержал. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



Приговором мужчине было назначено 12 лет, однако ранее он получил условный срок за поджог того же магазина. Суд его отменил и назначил окончательное наказание.



11 января 2016 года 34-летний житель посёлка проник в квартиру приятеля и украл у него газовый баллон. В этот же день он пришёл к магазину дальнего родственника, с которым у него были плохие отношения, облил здание бензином и поджёг. Спустя две недели осуждённый устроил драку, которая закончилась трагедией.



"В вечернее время 27 января 2016 года злоумышленник, зайдя в гости к обворованному им же хозяину квартиры, решил выяснить, кто из них сколько и с кем в течение дня выпил алкоголя. На почве этого между мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры осуждённый нанёс в область головы, шеи и груди 43-летнего потерпевшего множество ударов деревянной скалкой и вилкой, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Наутро злоумышленник признался своим родителям. Те, в свою очередь, сообщили о произошедшем участковому", — говорится в сообщении ведомства.



После этого преступник попытался сбежать от капитана полиции, полез в драку и несколько раз ударил его. Тем не менее скрыться злоумышленнику не удалось. Во время предварительного следствия он признался в содеянном, однако на суде отказался от всех показаний.

