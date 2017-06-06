В Калининграде полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении (фото)

В Калининграде полицейские разыскивают Ивана Геннадьевича Болученкова по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России во вторник, 6 июня.

Мужчину 1973 года рождения ищут сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-098, 8-911-858-60-25.