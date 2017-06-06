Калининградец фиктивно прописал в своей квартире пятерых иностранцев

В Калининграде 40-летний мужчина попался на фиктивной постановке на учёт пятерых иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Мужчина прописал в свою квартиру на улице Аксакова приезжих из Средней Азии. При этом он не собирался предоставлять иностранцам жилплощадь и даже не был с ними знаком. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ").