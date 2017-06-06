Погрануправление ФСБ по Калининградской области возглавил Иван Краснощёков

В понедельник, 5 июня, в Калининградской области назначили нового начальника Пограничного управления ФСБ России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.



Речь идёт о генерал-лейтенанте Иване Краснощёкове. Ранее он возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Амурской области. Сегодня, 6 июня, нового главу ведомства представили врио губернатора региона Антону Алиханову. Об этом говорится на сайте правительства.