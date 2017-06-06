В Калининграде при столкновении BMW и Toyota пострадала женщина-водитель (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 5 июня, на перекрёстке Менжинского и Репина столкнулись BMW и Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 19:00. Водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не выполнил требование дорожного знака 2.4 ПДД "Уступите дорогу". В результате автомобилист допустил столкновение с BMW. 26-летняя женщина-водитель второго автомобиля получила телесные повреждения.
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