В Калининграде при столкновении BMW и Toyota пострадала женщина-водитель (фото)

В понедельник, 5 июня, на перекрёстке Менжинского и Репина столкнулись BMW и Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Авария произошла в 19:00. Водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не выполнил требование дорожного знака 2.4 ПДД "Уступите дорогу". В результате автомобилист допустил столкновение с BMW. 26-летняя женщина-водитель второго автомобиля получила телесные повреждения.