В Калининграде невропатолог подделывал рецепты на психотропы

В Калининграде врача-невропатолога поймали на подделке рецептов на получение психотропных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



58-летнего мужчину раскрыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков во время проверки одной из частных клиник. Рецептурные бланки, выписанные на несуществующих лиц, обнаружили в кабинете мужчины.



"По данному факту сотрудники подразделения дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления по ст. 233 УК РФ ("Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ"). Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — говорится в сообщении ведомства.