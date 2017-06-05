В Гусеве подростку и взрослому вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью

В Гусеве суд вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Как установил суд, в феврале прошлого года осуждённые, взрослый мужчина и подросток, распивали спиртные напитки. В районе магазинов "Семья" и "Алзан" они встретились с потерпевшим, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Между потерпевшим и подростком возникла ссора, которая переросла в драку. Осужденные вместе избили мужчину, а затем убежали.
Потерпевший получил закрытую тупую черепно-лицевую травму. Она повлекла причинение тяжкого вреда здоровью.
Обоих нападавших признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ. Несовершеннолетнего приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии, в его взрослого подельника к четырём годам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.
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