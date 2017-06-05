В Калининграде рабочего засыпало землёй на стройке
В понедельник, 5 июня, на Старокаменном переулке во время строительных работ мужчину засыпало земляным валом. Об этом говорится
в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
Инцидент произошёл около 15:00. Строителя извлекли из-под завала с помощью экскаватора. Помощь спасателей не потребовалась. Пострадавший находился в сознании. На место ЧП выехала бригада скорой медицинской помощи.
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