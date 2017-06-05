Под Калининградом в загоревшемся после ДТП автомобиле оказались заблокированы три человека

В пятницу, 2 июня, на трассе Калининград — Приморск три человека оказались заблокированы в салоне автомобиля, врезавшегося в дерево. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

ДТП случилось около семи часов вечера между посёлками Кумачёво и Медведево. Автомобиль, совершая обгон, врезался в дерево, в результате чего загорелся двигатель транспортного средства. Пламя было потушено очевидцами. В автомобиле находились три человека, которые нуждались в деблокировании. На место прибыли экстренные службы. Людям помогли выбраться. Никто из них не получил серьёзных травм.