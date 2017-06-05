На Советском проспекте нетрезвый мужчина попал под колёса Ford

В понедельник, 5 июня, на Советском проспекте 46-летний мужчина попал под колёса автомобиля Ford. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



Авария произошла около 14:30. По предварительным данным, пьяный мужчина переходил в неположенном месте дорогу от остановки неподалёку от перекрёстка Советский проспект — улица Красная. В это время его сбила машина. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.