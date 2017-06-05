На выходных в городе в ДТП попали двое детей на велосипедах
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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На выходных, 3 и 4 июня, в Калининграде в ДТП попали двое детей на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Первая авария произошла субботу, 3 июня, на ул. Нарвской в Калининграде. Около 13:15 во дворе одного из домов в ДТП попал 10-летний мальчик. Ребёнок ехал на велосипеде и врезался в Citroen. В результате происшествия его госпитализировали.
На следующий день, 4 июня, в СНТ "Колосок" Skoda Fabia сбила 7-летнего велосипедиста. Пострадавший получил телесные повреждения.
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