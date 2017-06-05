На выходных в городе в ДТП попали двое детей на велосипедах

На выходных, 3 и 4 июня, в Калининграде в ДТП попали двое детей на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Первая авария произошла субботу, 3 июня, на ул. Нарвской в Калининграде. Около 13:15 во дворе одного из домов в ДТП попал 10-летний мальчик. Ребёнок ехал на велосипеде и врезался в Citroen. В результате происшествия его госпитализировали.



На следующий день, 4 июня, в СНТ "Колосок" Skoda Fabia сбила 7-летнего велосипедиста. Пострадавший получил телесные повреждения.