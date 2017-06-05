На трассе Правдинск — Широкое Volkswagen Passat насмерть сбил пешехода
Авария на трассе Правдинск — Широкое
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В пятницу, 2 июня, на 7-м километре автодороги Правдинск — Широкое насмерть сбили 55-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 16:00. Мужчина переходил дорогу справа налево по ходу движения. В это время на него наехал Volkswagen Passat. От полученных травм он умер на месте.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.