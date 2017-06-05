На трассе Правдинск — Широкое Volkswagen Passat насмерть сбил пешехода

В пятницу, 2 июня, на 7-м километре автодороги Правдинск — Широкое насмерть сбили 55-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла около 16:00. Мужчина переходил дорогу справа налево по ходу движения. В это время на него наехал Volkswagen Passat. От полученных травм он умер на месте.

