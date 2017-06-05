СК объявил в розыск мужчину, изнасиловавшего семилетнюю и двадцатилетнюю калининградок (портрет)

В Калининграде следователи объявили в розыск мужчину, который изнасиловал на территории города семилетнюю девочку и двадцатилетнюю девушку. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



По версии следствия, 21 июня 2008 года в подъезде одного из домов на ул. Клинической преступник надругался над ребёнком. Ночью 27 февраля 2011 года на Луганской его жертвой стала взрослая калининградка. Впоследствии в ведомстве установили, что ДНК-профиль злоумышленника идентичен.



Личность подозреваемого устанавливает отдел по расследованию особо важных дел. Имя преступника неизвестно. Его ищут по композиционному портрету.

Композиционный портрет подозреваемого



Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 25–30 лет, рост средний — 170–175 см, худощавого телосложения, лицо европейского типа, смуглое, волосы чёрные, коротко постриженные, виски выбриты, в ухе носил серьгу-гвоздик в виде квадрата с тремя полосами цвета российского флага и звёздочкой. Был одет: в спортивный костюм тёмно-синего цвета с красными лампасами и овальными красными вставками на рукавах, кепку чёрного цвета с изображением орла, чёрно-белые кроссовки, при себе имел чёрный рюкзак с белыми вставками.



"Следственное управление по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим любой информацией о личности разыскиваемого мужчины и возможном месте его нахождения, а также значимых обстоятельствах совершённого им преступления, с просьбой обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60а) лично либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8 (4012) 305-765, 02. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется!" — говорится в сообщении.