В Балтийске УФСБ поймало на наркоторговле сотрудника угрозыска
В Балтийске на наркоторговле поймали оперуполномоченного отделения уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Калининградской области.
15 декабря 2016 года оперативники задержали подозреваемого, который купил у неизвестного 2,5 грамма марихуаны для последующей перепродажи. В ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 228.1 ("Незаконный сбыт наркотических средств"). Страж порядка не признал свою вину и заявил, что приобрёл наркотик для служебных целей. Якобы с помощью этого он надеялся найти людей, которые связаны с наркобизнесом, и привлечь их к ответственности.
"К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнёс молодой возраст подсудимого, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребёнка. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. С учётом имеющихся смягчающих наказание обстоятельств и мнения государственного обвинителя ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Обновлено от 12:53
В результате служебной проверки мужчину уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
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