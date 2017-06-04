Ночью в Калининграде Citroen сбил пешехода, мужчина скончался в БСМП
В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Невского автомобиль Citroen сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи утром, около 10:00. Об этом Клопс.Ru рассказала племянница погибшего, Елена.
Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области. ДТП случилось в районе ул. Невского, 48, около 22:45.
"Пешеход 1956 года рождения двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Citroen допустил наезд на него. Мужчина был доставлен в больницу", – отметили в пресс-службе.
По данным ГИБДД, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведётся проверка.
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