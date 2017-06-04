Ночью в Калининграде Citroen сбил пешехода, мужчина скончался в БСМП

В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Невского автомобиль Citroen сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи утром, около 10:00. Об этом Клопс.Ru рассказала племянница погибшего, Елена.

Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области. ДТП случилось в районе ул. Невского, 48, около 22:45.

"Пешеход 1956 года рождения двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Citroen допустил наезд на него. Мужчина был доставлен в больницу", – отметили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведётся проверка.