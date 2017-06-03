Под Светлым полиция задержала 10 "чёрных копателей" янтаря

В четверг, 1 июня, в Светловском городском округе полиция задержала "чёрных копателей" янтаря. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Правонарушителей поймали с поличным в окрестностях посёлка Черепаново. Полицейские задержали 10 жителей региона в возрасте от 19-ти до 50-ти лет.

"Они пытались вымыть ископаемую смолу из земли с помощью пяти специальных насосов. Профилактический рейд по пресечению фактов незаконной добычи янтаря-сырца провели при поддержке сотрудников Росгвардии", – говорится в сообщении.

Задержанных доставили в ОМВД. В отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. У "чёрных копателей" изъяли оборудование. Им грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.