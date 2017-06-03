Под Светлым полиция задержала 10 "чёрных копателей" янтаря
В четверг, 1 июня, в Светловском городском округе полиция задержала "чёрных копателей" янтаря. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Правонарушителей поймали с поличным в окрестностях посёлка Черепаново. Полицейские задержали 10 жителей региона в возрасте от 19-ти до 50-ти лет.
"Они пытались вымыть ископаемую смолу из земли с помощью пяти специальных насосов. Профилактический рейд по пресечению фактов незаконной добычи янтаря-сырца провели при поддержке сотрудников Росгвардии", – говорится в сообщении.
Задержанных доставили в ОМВД. В отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. У "чёрных копателей" изъяли оборудование. Им грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
Как ранее писал Клопс.Ru, в посёлке Филино неподалёку от Приморья, где ежегодно работает лагерь "Балтийский Артек", начали разрушаться берега
. Причиной этого стала деятельность "чёрных копателей", которые незаконно добывают янтарь вдоль всего побережья.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.